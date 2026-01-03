Speranza e natura negli ospedali pediatrici con i Carabinieri Forestali di Catanzaro

CATANZARO (ITALPRESS) – Nel segno della tradizione anche quest’anno i Carabinieri Forestali di Catanzaro organizzano una giornata speciale a favore dei tanti bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia offrendo loro doni e attenzioni, nella speranza che anche la conoscenza e l’amore per la Natura aiutino a superare questo difficile periodo. La “Befana della Biodiversità” è una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà che vedrà i Carabinieri presenti in 41 strutture ospedaliere sul territorio nazionale per portare un simbolo di natura e speranza rivolto ai bambini ricoverati e al personale sanitario impiegato nelle corsie durante l’Epifania. Verranno donati gadgets come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela, piccoli oggetti in legno, piantine e un libro di fumetti della mascotte dei carabinieri forestali “Silvano”. L’obiettivo è trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la Natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza. I Carabinieri del Reparto tutela Biodiversità di Catanzaro e del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme celebreranno l’evento giorno 6 gennaio alle ore 10,00 con i piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme (CZ) diretto dalla Dottoressa Mimma Caloiero.

Nella sala accoglienza del reparto pediatrico verrà proposto un piccolo stand allestito con materiale divulgativo istituzionale e giochi interattivi. Inoltre verrà offerta ai partecipanti una esperienza immersiva in realtà virtuale per promuovere la conoscenza delle aree protette gestite dai carabinieri della biodiversità e valorizzare nelle nuove generazioni la consapevolezza dell’importanza della preservazione dell’ambiente naturale. La presenza di una unità cinofila dell’Arma impiegata in una breve dimostrazione a favore dei piccoli degenti concluderà l’incontro.

– foto ufficio stampa Carabinieri Catanzaro –

(ITALPRESS).