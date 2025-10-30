Spara alla gamba in una pubblica via ad un uomo, arrestato per lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco

Nuovo investimento in materia di politiche giovanili inclusive da parte del Comune di Cittanova. Nell’ambito del progetto “Sport e Disabilità” messo in campo dell’Ambito Socio-Sanitario n.3 con Comune Capofila Taurianova, l’Ente ha provveduto all’ampliamento dell’offerta ludica per alcune aree attrezzate del centro urbano. In particolare, il progetto ha previsto la fornitura di attrezzatura e giochi […]