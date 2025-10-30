Spara alla gamba in una pubblica via ad un uomo, arrestato per lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco
Ott 30, 2025 - redazione
In data odierna, 30.10.2025, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno dato
esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa
dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della
Repubblica di Cosenza, nei confronti di una persona del luogo, sulla base della
ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di lesioni aggravate,
detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.
In particolare, l’attività di indagine, condotta dai Carabinieri della Sezione
Operativa del N.O.R. della Compagnia di Cosenza, coordinati dalla Procura della
Repubblica di Cosenza, ha consentito – nella fase delle indagini preliminari che
necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa –
di ricostruire la vicenda, avvenuta in data 1.03.2025, relativa all’aggressione posta
in essere in danno di un soggetto che, mentre si trovava sulla pubblica via, veniva
attinto alla gamba con un colpo di arma da fuoco che gli procurava lesioni gravi
con la necessità di essere sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico, nonché
di individuare, sul piano della gravità indiziaria, l’autore del grave fatto.
Il procedimento penale per le ipotesi di reato pende attualmente nella fase delle
indagini preliminari.