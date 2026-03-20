Sorpreso a rubare in casa, arrestato un uomo in Calabria

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per furto in abitazione, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

L’intervento dei militari è scattato la notte del 18 marzo dopo la segnalazione di un cittadino che, insospettito da rumori e movimenti anomali nei pressi di un’abitazione momentaneamente incustodita, ha allertato la centrale operativa.

Al loro arrivo i carabinieri hanno sorpreso l’uomo, residente a Cirò Marina, mentre tentava di fuggire dopo essersi introdotto nell’abitazione tramite la forzatura di una finestra al piano terra.

Dalla perquisizione personale sono emersi orologi di pregio, monili in argento e bigiotteria, oltre agli strumenti da scasso, cacciavite e pinze. All’esterno dell’abitazione era già stata posizionata una scatola di cartone, pronta per essere portata via, contenente numerosi oggetti d’antiquariato, utensili in ferro e ottone e dispositivi elettronici. I carabinieri hanno poi trovato, in casa dell’uomo, altri beni tra cui quadri e suppellettili d’epoca, che gli investigatori ritengono possano essere stati rubati. Sequestrata anche una spada giapponese tipo katana della lunghezza di 96 centimetri, illegalmente detenuta. Il materiale posto sotto sequestro è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.