Sorical, Assemblea dei soci: presente il Comune di Rosarno con l’Assessore Arturo Lavorato

Si è svolta nella giornata odierna l’assemblea ordinaria dei soci della Sorical S.p.A., la società

che gestisce le risorse idriche calabresi, convocata presso la sede di Catanzaro. Presente

anche l’Assessore Regionale Antonio Montuoro.

A rappresentare il Comune di Rosarno è stato l’Assessore Lavorato, delegato dal Sindaco

Cutrì a partecipare ai lavori assembleari in qualità di socio.

L’assemblea si è concentrata sui punti relativi alla riorganizzazione della governance

societaria, affrontando in particolare la definizione della forma dell’organo amministrativo, la

determinazione del numero dei componenti e della durata dell’incarico, nonché la nomina

del nuovo Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Si tratta di passaggi fondamentali per la struttura e il funzionamento della società, chiamata a

svolgere un ruolo centrale nella gestione del servizio idrico integrato a livello regionale.

«La partecipazione del Comune di Rosarno all’Assemblea dei soci – ha dichiarato l’assessore

Lavorato – conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso le dinamiche della Sorical e, più

in generale, verso un settore strategico come quello idrico.

Nel corso dell’assemblea è emersa l’importanza di assicurare una governance solida e

qualificata, in grado di affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse idriche e al

miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

«Come Ente socio – ha aggiunto Lavorato – continueremo a seguire con attenzione l’operato

della Società, nell’interesse della comunità e con l’obiettivo di contribuire a un sistema idrico

più efficiente e moderno».