Sorical, Assemblea dei soci: presente il Comune di Rosarno con l’Assessore Arturo Lavorato
Mar 21, 2026 - redazione
Si è svolta nella giornata odierna l’assemblea ordinaria dei soci della Sorical S.p.A., la società
che gestisce le risorse idriche calabresi, convocata presso la sede di Catanzaro. Presente
anche l’Assessore Regionale Antonio Montuoro.
A rappresentare il Comune di Rosarno è stato l’Assessore Lavorato, delegato dal Sindaco
Cutrì a partecipare ai lavori assembleari in qualità di socio.
L’assemblea si è concentrata sui punti relativi alla riorganizzazione della governance
societaria, affrontando in particolare la definizione della forma dell’organo amministrativo, la
determinazione del numero dei componenti e della durata dell’incarico, nonché la nomina
del nuovo Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Si tratta di passaggi fondamentali per la struttura e il funzionamento della società, chiamata a
svolgere un ruolo centrale nella gestione del servizio idrico integrato a livello regionale.
«La partecipazione del Comune di Rosarno all’Assemblea dei soci – ha dichiarato l’assessore
Lavorato – conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso le dinamiche della Sorical e, più
in generale, verso un settore strategico come quello idrico.
Nel corso dell’assemblea è emersa l’importanza di assicurare una governance solida e
qualificata, in grado di affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse idriche e al
miglioramento dei servizi resi ai cittadini.
«Come Ente socio – ha aggiunto Lavorato – continueremo a seguire con attenzione l’operato
della Società, nell’interesse della comunità e con l’obiettivo di contribuire a un sistema idrico
più efficiente e moderno».