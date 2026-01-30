“Sono pronto a continuare il mio lavoro per Taurianova”: Intervista al candidato a sindaco Mimmo Romeo

Di Clemente Corvo

Nelle prossime elezioni comunali, il signor Mimmo Romeo si ricandida a sindaco di Taurianova. Abbiamo chiesto al candidato di spiegare le motivazioni che lo spingono a continuare il suo impegno politico per la città. Ecco le sue parole:

Perché ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Taurianova? quali sono le motivazioni che la spingono a voler continuare l’esperienza già vissuta?

L’ho già ribadito nelle precedenti interviste, perché penso che la mia storia politica non debba ritenersi finita, in quanto amo tantissimo Taurianova e voglio mettere ancora un grande impegno per la mia comunità.

Come valuta l’operato dell’attuale amministrazione comunale di Taurianova , quali sono stati i punti di forza e quelle di debolezza?

L’attuale amministrazione ha avuto una grande fortuna, cioè quella di amministrare in un periodo in cui, a tutti gli enti locali, non solo al Comune di Taurianova, attraverso i fondi del PNRR, sono stati concesse ingenti risorse da investirei. Per ciò che riguarda i punti di debolezza, trovo che la comunità taurianovese sia stata abbandonata, a livello istituzionale, con particolare riguardo ai servizi essenziali del territorio, un esempio tra tutti è il Centro di Salute mentale. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare, da cittadino taurianovese, per il grande impegno profuso, sia il Comitato per la tutela della salute di Taurianova sia il dott. Zappone. Il centro, ancora, oggi, rischia la chiusura per l’assenza di personale medico ed attualmente è attivo in quanto il dott. Zappone è l’unico medico presente. Penso che l’amministrazione abbia il compito di garantire ai cittadini i servizi necessari e improntare un confronto politico affinché tali servizi non vengano soppressi per mancanza di personale o altre necessità. La carenza del personale non è un fatto nuovo ma una situazione che si protrae da circa un biennio. Sul punto è necessario intervenire prima che il bisogno diventi una questione emergenziale. Stessa problematica attiene ad un altro servizio essenziale, il centro dialisi, e ricordo che, ai tempi in cui amministravo io, era diventato un centro di riferimento e di eccellenza.

Per non parlare poi delle risorse finanziarie spese per manifestazioni di vario genere, ove in passato le stesse venivano effettuate con un risparmio economico notevole dando risultati migliori.

Inoltre, anche rilevante è il clima di instabilità politica della maggioranza, con “cambi di casacca” attuati al fine di salvaguardare poltrone e posizioni politiche.

Come vede Il nuovo sistema elettorale e come intende affrontarlo a Taurianova?



Per quanto riguarda il nuovo sistema elettorale, sotto i 15.000 abitanti, non modifica quella che sarà l’espressione della volontà popolare. I cittadini di Taurianova attraverso il voto e il loro consenso dovranno scegliere chi dovrà rappresentare la città, in futuro, giudicando l’operato del passato e presente.



Con quali forze politiche si associa per questa campagna elettorale? quali sono i partiti e le liste civiche che la sostengono ?

Io sono un uomo di centrodestra, aperto a qualsiasi confronto politico, anche con altre ideologie, in quanto ritengo che l’obiettivo principale sarà quello di amministrare bene questa città.



Quali sono i principali obiettivi che si pone per il prossimo eventuale mandato ? Come intende affrontarlo e quali sono le priorità per la città di Taurianova?

Il mio programma si rivolge a diversi fronti, tra gli obiettivi che ritengo primari vi sono le strutture sportive di Taurianova, in quanto consentono una sana crescita dei giovani improntata su valori importanti e condivisione sociale. Il supporto da parte dell’amministrazione può evitare l’enorme disagio che stanno affrontando nella quotidianità le società sportive.

La città di Taurianova ha bisogno di investimenti e di sviluppo economico quali sono le sue proposte per attrarre nuove imprese e creare opportunità di lavoro per i giovani?

Credo che sul punto sia necessario un confronto con coloro che già operano o che vorrebbero operare nel territorio taurianovese. La mia idea è quella di creare programmi che riguardino il breve, medio e lungo periodo. Ritengo che le necessità delle imprese siano diverse e variegate che vanno ascoltate caso per caso, attraverso un confronto diretto con gli operatori del settore. Supportare le attività economiche del territorio significa aiutare i giovani nell’inserimento lavorativo.

La gestione dei servizi pubblici come il trasporto la sanità e l’istruzione è un tema importante per la città come intende migliorare questi servizi e garantire una maggiore efficienza?

Come già espresso, la sanità rappresenta per me un tema centrale del mio programma politico. Sul punto cercheremo di incrementare e salvaguardare pienamente i servizi presenti. Sotto questo profilo sarà necessario un confronto istituzionale con l’amministrazione sanitaria, anche attraverso il sostegno dei nostri riferimenti politici regionali. Particolare attenzione sarà rivolta anche alle istituzioni scolastiche che saranno affiancate nei loro programmi, anche attraverso azioni congiunte con l’amministrazione.

La sicurezza è un tema molto sentito dalla cittadinanza quali sono le sue proposte per aumentare la sicurezza a Taurianova e prevenire il crimine?

L’amministrazione darà pieno sostegno alle forze dell’ordine presenti sul territorio che attraverso il loro costante e continuo operato, con enorme sacrificio, garantiscono quotidianamente, in maniera efficiente, la sicurezza e la tranquillità del nostro territorio. Anzi ritengo che la comunità taurianovese sia profondamente grata per il loro grande impegno.



La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è fondamentale per una democrazia sana come intende coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative e garantire una maggiore trasparenza ?



Credo, anzitutto, che sia necessario il coinvolgimento dei giovani che sono il futuro della nostra società. Attraverso la loro partecipazione alla vita pubblica credo che potranno contribuire, positivamente, alla crescita culturale e sociale del nostro territorio, creando quella forma di partecipazione attiva e costruttiva, dando un senso alla democrazia partecipata.

La mia amministrazione avrà un confronto democratico e trasparente con tutti i cittadini, saremo pronti ad accogliere ogni necessità e ad ascoltarli così come abbiamo fatto in passato. Dunque, la linea non cambia, saremo sempre vicini alla collettività.

Ci sono dei consiglieri che attualmente fanno parte dell’amministrazione che nelle prossime consultazioni elettorali potranno far parte con lei nella vostra lista?



Le posizioni dei consiglieri comunali dissidenti sono state ampiamente espresse, in maniera chiara e trasparente. Quando la linea politica non è stata più coerente, questi, pubblicamente, attraverso comunicati stampa e durante il Consiglio comunale, hanno espresso coraggiosamente e con trasparenza il loro dissenso. Mi riferisco ai Consiglieri Bellantonio Francesco, Di Giorgio Rosario e Girolamo Gallo.



Avere nella lista candidati che hanno un numero abbastanza consistente di voti è importante?



I voti si contano nella fase dello spoglio elettorale. Il risultato elettorale di ciascun candidato può rivelarsi solo in quel momento, non può essere determinato anzitempo. Ogni candidato avrà modo di far conoscere ai cittadini il proprio pensiero, il proprio modus operandi, e la sua idea di interpretare la politica. Saranno sempre i cittadini a decidere. Noi confidiamo tantissimo nel giudizio degli elettori.

Come valuta la gestione di un’amministrazione comunale, una qualsiasi amministrazione comunale eletta in un partito che poi durante il corso amministrativo passa in un altro partito ?



E’ un momento di totale incoerenza, cambiare partito per semplici momenti di comodità politica non è un’interpretazione sana e costruttiva e sicuramente non rientra nella mia concezione di fare politica. Siamo noi politici che dobbiamo dare insegnamenti di coerenza, correttezza e lealtà. Questo è l’insegnamento che mi ha dato mio padre. E vorrei trasmettere questi valori ai giovani per avvicinarli alla politica, per fargli comprendere che anch’essa può e deve essere un posto in cui si condividono sani valori. Questo è uno tra gli obiettivi più importanti del mio percorso politico.