Sondaggio Sole 24 Ore: Occhiuto cresce ancora. Le congratulazioni del presidente Mancuso

“Se il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è tra i governatori più apprezzati d’Italia, piazzandosi, nel sondaggio del Sole 24 0re, al quinto posto – primo tra i governatori del Sud – con il 58% di consensi e con un +3,5% rispetto al 54,5% con il quale vinse le elezioni del 2021, è perché i cittadini riconoscono i risultati storici che ha conseguito assieme alla maggioranza di centrodestra.

La fiducia di cui il presidente Occhiuto gode, conferma che la governance della Regione è in ottime mani e che, insistendo sul percorso tracciato, si riuscirà ad assicurare ulteriori prospettive di sviluppo alla Calabria, finalmente protagonista a testa alta nello scenario nazionale”.

Ottimo Gradimento Occhiuto_ La dichiarazione del consigliere regionale Domenico Giannetta (FI)

“Ciò che conta per i calabresi è la vita reale e l’oggettivo miglioramento che percepiscono nella guida della Regione del presidente Roberto Occhiuto. Questo ci dice il primato che il governatore calabrese ha raggiunto oggi nella Governance Poll 2025, la rilevazione sul gradimento dei presidenti di Regione realizzata da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore”.

Occhiuto è quinto in Italia, primo fra tutti i presidenti del Sud e, a distanza di quattro anni dalla sua elezione, consolida e addirittura migliora i consensi del 2021: ben il 58% degli intervistati ha ammesso di essere pronto a votarlo nuovamente, a dimostrazione di come la sua azione di governo sia autorevole ed efficace, affiancando alla visione politica un’indiscussa capacità amministrativa”.