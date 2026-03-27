Sipari senza barriere presenta la “Passione di Cristo”, l’imperdibile appuntamento pasquale con i ragazzi dell’Associazione “Progetto Oasi ODV”
Mar 27, 2026 - redazione
Un’iniziativa teatrale in programma per domenica 29 marzo presso l’anfiteatro comunale di Belvedere Maritimo (CS)
Saranno sipari senza barriere quelli che domenica 29 marzo, dalle ore 18:30, si apriranno nell’anfiteatro comunale di Belvedere Marittimo, nel cosentino, presentando la “Passione di Cristo”.
Un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative cittadine che vedrà protagonisti i membri dell’Associazione”Progetto Oasi ODV”, realtà locale da anni impegnata nell’assistenza e nella difesa della disabilità.
L’ evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, non si limita ad una mera rappresentazione degli ultimi e dolorosi momenti della vita di Cristo, ma si fa voce dei “diversi” a favore dell’inclusione come valore cardine dell’etica umana.
Ad emergere è infatti sarà la variegata tavolozza di talenti “speciali”, appartenenti a persone altrettanto speciali, uniche e capaci di trasmettere il candore del loro cuore misto alla simpatia che li contraddistingue.
Nel giorno della domenica delle Palme, come da tradizione, Belvedere Marittimo si fa spazio di condivisione con una comunità pronta a stringersi attorno a chi è meno fortunato, per renderli protagonisti indiscussi, lasciando cosi loro il giusto e meritato spazio,
“La Passione di Cristo” quale iniziativa teatrale è il Modoo diretto per coinvolgere tutti, oltraggiando le inutili barriere frutto di un’ideologia sociale contorta e malsana,
È una tradizione che veste i panni della maestra di vita, capace di insegnare le basi per costruire un’umanità migliore.
Mariarosaria Valente