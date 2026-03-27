Sipari senza barriere presenta la “Passione di Cristo”, l’imperdibile appuntamento pasquale con i ragazzi dell’Associazione “Progetto Oasi ODV”

Si è svolta ieri sera la seduta del Consiglio comunale di Cinquefrondi, un appuntamento denso di contenuti politici e amministrativi, segnato da un forte clima istituzionale e da momenti di riflessione condivisa in vista della conclusione del mandato. In apertura, il Presidente del Consiglio ha annunciato l’introduzione di nuove dotazioni tecnologiche per l’aula consiliare, destinate […]