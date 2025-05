SINISTRA ITALIANA: COSTITUITO IL CIRCOLO DI SIDERNO. AL VIA LA CAMPAGNA REFERENDARIA

Si è svolta questa mattina a Siderno una partecipata assemblea di Sinistra Italiana, nel corso della quale è stato ufficialmente costituito il circolo cittadino del movimento. Un importante passo per rafforzare la presenza della sinistra nel territorio jonico e rilanciare l’impegno politico locale.

All’incontro hanno preso parte il segretario regionale di Sinistra Italiana, Ferdinando Pignataro, il responsabile organizzativo Francesco Tallarico, il segretario provinciale Demetrio Delfino, e numerosi attivisti e simpatizzanti. I lavori sono stati aperti dal responsabile cittadino Giuseppe Oppedisano e dal delegato Pasquale Muscatello.

Durante l’assemblea si è discusso delle modalità di costituzione del circolo, che conta già oltre 12 iscritti, e dell’organizzazione della nuova campagna referendaria promossa da Sinistra Italiana, incentrata sui cinque “Sì” per un’Italia più giusta, equa e sostenibile.

Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto sulle problematiche locali, sulle prospettive politiche in vista delle prossime elezioni comunali e sulla partecipazione alla manifestazione per il diritto alla salute, prevista per il 10 maggio a Catanzaro.

Al termine dell’incontro, i partecipanti si sono spostati sul Corso della Repubblica, dove è stato allestito un banchetto informativo con distribuzione di volantini per sensibilizzare i cittadini sui quesiti referendari e coinvolgere la comunità nella battaglia politica in corso.

Il nuovo circolo di Sinistra Italiana a Siderno si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento costante per l’attivismo sociale e politico sul territorio.