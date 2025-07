Sin di Crotone, al Senato la denuncia del centrosinistra calabrese sull’emergenza ambientale e sanitaria

Il 23 luglio, alle ore 17, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si terrà un’importante iniziativa sull’emergenza sanitaria e ambientale che investe il Sin di Crotone, segnato da decenni di inquinamento industriale senza bonifica. All’incontro interverranno Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice M5S per la Calabria, Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana Calabria, il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, e il senatore Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto, che aprirà i lavori con i saluti istituzionali. Il centrosinistra porterà dunque il caso del Sin di Crotone a Roma, per affermare un bisogno di giustizia ambientale e sanitaria che non deve essere più ignorato e per risolvere il problema, molto grave e datato, della mancata bonifica del sito. All’iniziativa parteciperanno anche Pasquale Pace, segretario provinciale di Sinistra Italiana Crotone; Maria Pia Funaro, responsabile regionale Ambiente di Sinistra italiana e componente del coordinamento regionale di Avd; Vittoria Baldino, deputata M5S; Elisabetta Barbuto, coordinatrice M5S per la provincia di Crotone; Leo Barberio, segretario provinciale del Pd di Crotone; Annagiulia Caiazza, segretaria del Pd crotonese.