Siderno, stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto, finanziato il manto in erba sintetica 

«Col finanziamento da 440.000 euro della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la realizzazione del terreno di giuoco in erba sintetica allo stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto e l’inaugurazione della piscina comunale e del centro polifunzionale entro il mese di luglio, si completa l’offerta di infrastrutture sportive in Città, in uno col restyling dello stadio comunale “Filippo Raciti”».

È quanto ha annunciato il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni nel corso della conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio conclusivo della quarta edizione dello Sport & Fitness Village di domenica 8 giugno, insieme all’assessore agli Impianti Sportivi Carlo Fuda e al consigliere delegato alle Manifestazioni e allo Sport Davide Lurasco.

Un grosso risultato atteso da tutti gli sportivi cittadini e dell’intero comprensorio, reso possibile grazie alla sinergia istituzionale tra l’Amministrazione Comunale di Siderno (che nei mesi scorsi, di concerto con l’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” ha progettato l’intervento in tempi rapidissimi) e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare grazie all’impegno del vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace. Quest’ultimo, presente alla conferenza conclusiva del “Village”, ha inteso ricordare il dialogo pluriennale con la compagine politica che amministra la Città di Siderno dall’ottobre del 2021 «che – ha detto – si concretizza nella grande attenzione che la Metro City rivolge costantemente a Siderno, una Città che sta rinascendo dopo le vicissitudini che portarono alla gestione commissariale».

Entrando nel merito del finanziamento dello stadio “Congiusta” di Mirto, Versace ha ricordato che «si tratta del secondo, in ordine di importanza, di tredici finanziamenti accordati in tutto il territorio metropolitano; il primo in tutta la Locride. Questo risultato – ha detto Versace – è frutto di una progettazione condivisa con l’Amministrazione Comunale e non rappresenta un investimento calato dall’alto, ma tiene nella debita considerazione le indicazioni e le richieste del territorio. Oggi – ha concluso Versace – si completa un ciclo iniziato con l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport».

Dunque, l’imminente avvio dei lavori allo stadio “Raciti” (finanziati dal bando “Sport e Periferie” col cofinanziamento del Comune e che riguarderanno, tra l’altro, il ripristino del manto erboso, dell’impianto di irrigazione, della pista di atletica leggera, degli spalti e degli spogliatoi), la prossima apertura di Piscina e Centro Polifunzionale, il campo sportivo polivalente di San Sebastiano a Siderno Superiore e il nuovo stadio di contrada Mirto col terreno in erba sintetica, offriranno agli sportivi la massima libertà di scegliere quale disciplina praticare nella nostra Città.