Siderno, sindaco Fragomeni, “puntata di Sky Sport ha dato lustro e visibilità alla nostra città”

La messa in onda della puntata di Sky Sport “Calciomercato Sky – L’originale” di mercoledì scorso ha rappresentato l’ennesima occasione per dare lustro e visibilità alle bellezze della nostra Città. Il mare cristallino e la qualità dei servizi nel settore della balneazione, unitamente alla proverbiale ospitalità sidernese, sono stati visti dal grande pubblico della Tv satellitare con ottimi riscontri in termini di audience.

Desideriamo ringraziare la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a partire dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, per aver mostrato, ancora una volta, la massima attenzione nei confronti della Città di Siderno, includendola nel tour della troupe di Sky.

Il programma andato in onda mercoledì segue di pochi giorni la decisione della Metro City di investire nel completamento dello stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto con l’installazione di un terreno di giuoco in erba sintetica, annunciata dal Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace durante lo Sport & Fitness Village, importante manifestazione alla quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria non fa mai mancare il proprio supporto.

Insieme agli eventi realizzati al Palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver”, che rappresenta un importante polo di attrazione di eventi di rango regionale e nazionale, queste manifestazioni evidenziano il proficuo rapporto di collaborazione tra istituzioni, finalizzato a perseguire l’obiettivo comune della promozione strategica del territorio.

Per una Siderno e una Città Metropolitana di Reggio Calabria in costante crescita!