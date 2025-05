Siderno, “bollette Tari ancora più leggere”

“Il sindaco Falcomatà oggi festeggia l’inaugurazione del campo di Ciccarello come fosse un traguardo personale, in realtà dovrebbe solo vergognarsi: per anni ha lasciato marcire una struttura storica, sottraendo ai giovani il diritto allo sport e abbandonando un intero quartiere nell’incuria e nell’oblio.” È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di centrodestra al […]