Siccità: Nesci(Fdi-Ecr)”Grazie al Governo per l’attenzione sulla siccità. Lavoriamo per completare gli invasi e le dighe”

“Esprimo un sentito ringraziamento al Governo per aver prorogato lo stato di emergenza legato al deficit idrico in Calabria. La decisione, presa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Nello Musumeci, è un segnale importante di attenzione verso una delle problematiche più serie e urgenti che la nostra regione sta affrontando.

La siccità è una minaccia concreta per l’ambiente, per l’agricoltura e per la vita quotidiana dei calabresi. In questo contesto, è fondamentale non solo affrontare l’emergenza, ma anche lavorare su soluzioni strutturali a lungo termine. Tra queste, il completamento e la messa in funzione di invasi e dighe sono strumenti strategici per garantire la sicurezza idrica e la resilienza della Calabria.

Stiamo, infatti, lavorando insieme all’assessore regionale Calabrese per risolvere definitivamente le problematiche legate alla Diga del Metramo, che ha un grande potenziale grazie alla sua notevole capacità di accumulo. Questo impianto, se pienamente operativo, potrebbe rappresentare una risorsa cruciale per affrontare il problema della scarsità d’acqua nella nostra regione. È nostro obiettivo garantire che la struttura funzioni al 100%, così come per altre dighe importanti, come quella dell’invaso del Menta. Questi impianti sono essenziali per combattere la siccità, e il loro completamento è una priorità assoluta per il futuro della nostra regione.

“L’obiettivo”, conclude Nesci, “rimane uno solo: fare in modo che la Calabria possa finalmente contare su una rete idrica moderna, efficiente e resiliente, in grado di garantire a ogni angolo del territorio non solo risorse idriche sufficienti, ma anche un sistema infrastrutturale all’altezza delle sue potenzialità e delle sfide future”.