Si ribalta un camion tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro, traffico in tilt, operazioni in corso per ripristinare la viabilità

A causa di un mezzo pesante ribaltato, si registrano rallentamenti sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione sud, tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L’incidente ha reso necessario restringere il traffico a una sola corsia nel tratto interessato. Attualmente, sono in corso le operazioni di soccorso per liberare […]