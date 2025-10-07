Si dà alla “macchia” per due giorni. Riacciuffato capostipite clan Abbruzzese

I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Cassano, unitamente al Nucleo Investigativo

di Cosenza ed al N.O.R.M della Compagnia di Castrovillari, hanno arrestato Abbruzzese

Celestino, 78 anni, capostipite e già elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta degli

Abbruzzese, in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Qualiano (NA), in quanto attinto

da provvedimento custodiale emesso nell’ambito dell’operazione denominata “Athena”

(giugno 2023), lo scorso 30 settembre, autorizzato a recarsi presso il Tribunale di

Castrovillari per presenziare quale imputato ad un’udienza, si allontanava

improvvisamente facendo perdere le sue tracce tra i comuni di Castrovillari e Frascineto,

non facendo più rientro presso il domicilio del paese dell’hinterland partenopeo ove lo

stesso si trovava in regime cautelare.

Le immediate ricerche dei Carabinieri, estese nel territorio di Cassano e nelle zone rurali di

Frascineto e Castrovillari e protrattesi senza sosta per più di 48 ore, hanno consentito di

localizzare e trarre in arresto l’evaso, che veniva rintracciato nella tarda serata del 2 ottobre

subito dopo essere rientrato presso la sua abitazione sita nel quartiere Timpone Rosso di

Cassano.

L’attività complessivamente posta in essere ha consentito di desumere una serie di elementi

ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato associato

presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

La notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei

diritti dell’indagato; resta fermo che, data l’attuale fase del procedimento, gli elementi

acquisiti conducono ad un giudizio di gravità indiziaria, in attesa degli elementi che

l’indagato vorrà addurre in suo favore e che saranno oggetto di verifica.