Si chiude a Riace la tre giorni di “The Left” in Calabria: accoglienza, diritti e futuro dei borghi al centro del dibattito

Con un’intensa giornata conclusiva a Riace, si è chiusa la tre giorni promossa da The Left in

Calabria, un’iniziativa che ha intrecciato riflessione politica, impegno civile e testimonianza diretta

nei luoghi simbolo della marginalità e della resistenza solidale. Al centro dell’agenda: il futuro dei

borghi, il diritto all’accoglienza, la dignità dei migranti e il ruolo della sinistra europea.

Il programma si è articolato tra Riace e San Ferdinando, con un’importante visita alla baraccopoli

che ancora oggi rappresenta una delle ferite più aperte del territorio calabrese. La chiusura dei lavori

si è svolta nella mediateca di Riace, con l’introduzione di Filippo Sestito, rappresentante di ARCI

Calabria, che ha sottolineato l’importanza di riportare al centro del dibattito europeo la questione

dei diritti umani e delle periferie geografiche e sociali.

A inaugurare il pomeriggio è stato Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed eurodeputato, protagonista

e testimone diretto di un’esperienza di accoglienza che ha fatto il giro del mondo. Lucano ha

guidato i presenti in un percorso simbolico e reale attraverso i luoghi del “modello Riace”, a partire

dalla piazza del villaggio globale. Proprio da lì ha condiviso un messaggio significativo:

“Ieri ci ha contattato il Cardinale Zuppi. Vuole visitare la baraccopoli di San Ferdinando

con noi, per vedere con i suoi occhi le condizioni disumane in cui vivono centinaia di

persone. Lì regnano degrado, sfruttamento, caporalato e prostituzione. È urgente

intervenire.”

Queste parole hanno aperto un discorso più ampio sulle responsabilità istituzionali e sulla necessità

di coniugare accoglienza, diritti e rigenerazione territoriale. Lucano ha illustrato la storia e i risultati

della Fattoria Solidale, esempio concreto di un progetto che unisce inclusione sociale e tutela

ambientale. Il cuore del suo intervento è stato un appello a far rinascere i borghi italiani ed europei

attraverso una visione che metta al centro le persone:

“Accogliere è costruire futuro. La solidarietà non è un atto caritatevole, è una scelta

politica.”

Accanto a Lucano, Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente

INPS, ha evidenziato come Riace rappresenti un laboratorio politico ed economico per il rilancio

delle aree interne. Ha sottolineato il valore sistemico del ripopolamento dei piccoli comuni, una

priorità per l’Europa che affronta un calo demografico e la desertificazione sociale di vaste zone

rurali:

“Ripopolare i borghi non è solo una scelta etica, ma una strategia di sviluppo. Riace

dimostra che un altro modello è possibile, anche in economia.”

Molto partecipato l’intervento di Ilaria Salis, che ha raccontato il proprio coinvolgimento umano e

politico nella tre giorni calabrese. La sua testimonianza è stata un forte richiamo alla responsabilità

dell’Unione Europea:

“Mi sento arricchita da questa esperienza. L’Europa deve fare la sua parte, non può più

voltarsi dall’altra parte. Ringrazio Mimmo Lucano per averci permesso di vedere,

ascoltare, capire.”

In chiusura, Donatella Di Cesare, filosofa e intellettuale, ha parlato della necessità urgente di

risvegliare una coscienza collettiva sul destino dei nostri borghi e centri storici, per troppo tempo

lasciati all’abbandono. In un intervento breve ma incisivo, ha proposto una riflessione etica sul

significato dell’abitare e sulla responsabilità di prendersi cura dei luoghi e delle relazioni che li

animano.

Ultimo intervento della giornata, quello di Giorgio Marasà, responsabile esteri di Sinistra Italiana,

che ha riportato l’attenzione sugli assi portanti della visione politica della sinistra: accoglienza,

solidarietà, giustizia sociale, diritto alla mobilità. Ha richiamato l’Europa alla coerenza con i propri

valori fondanti, auspicando un rinnovato impegno politico collettivo:

“Serve una sinistra capace di interpretare la complessità del presente e di costruire

comunità. Riace è un simbolo, ma può e deve diventare pratica politica diffusa.”

La tre giorni di The Left si è dunque conclusa lasciando un segno profondo, sia per l’intensità dei

contributi sia per il contesto in cui si è svolta. Riace, ancora una volta, si conferma non solo luogo

della memoria e della resistenza, ma laboratorio vivente di un’idea diversa di società, fondata sulla

dignità, la coesistenza e la giustizia.