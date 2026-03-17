Sergio Mattarella : “I suicidi in carcere uno sconfitta dello Stato “. Monito del presidente della Repubblica contro una linea punitiva dei magistrati ad iniziare da quelli di sorveglianza per finire alla politica
Mar 17, 2026 - redazione
“Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti”.
Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.