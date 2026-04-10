Sera (Cisl FP), “Polizia Locale di Reggio Calabria, “irrogazione indiscriminata di sanzioni a carico di trasgressori non individuati in materia di errato conferimento dei rifiuti urbani”

È stata emanata nella giornata dell’otto aprile u.s. una nota da parte dei Funzionari del Comando che chiarisce in modo inequivocabile quanto da sempre sostenuto con fermezza da questa Organizzazione Sindacale e da tutto il personale della Polizia Municipale di Reggio Calabria, in merito all’illegittimità di una parte dell’ordine di servizio del mese di febbraio a firma del Dirigente , nella quale si prevedeva l’irrogazione indiscriminata di sanzioni a carico di trasgressori non individuati in materia di errato conferimento dei rifiuti urbani.

La scrivente O.S., attraverso reiterate istanze e formali diffide, ha costantemente ribadito che le sanzioni non possono essere irrogate in assenza di una chiara ed inequivocabile individuazione del nesso di causalità tra la condotta e il soggetto trasgressore, escludendo qualsiasi presunzione di responsabilità a carico del proprietario o del conduttore dell’immobile.

Si conclude così positivamente una delle vertenze promosse dal sindacato a tutela del personale, con il ripristino della legalità e del rispetto della normativa vigente. Si esprime, inoltre, un sentito ringraziamento all’avvocato Giuseppe Mazzotta per il contributo professionale prestato.

Prosegue, senza soluzione di continuità, lo stato di agitazione proclamato unitamente alla CGIL; si resta in attesa di una tempestiva convocazione da parte dell’Amministrazione comunale, al fine di affrontare e risolvere le ulteriori criticità che continuano a gravare sul personale della Polizia Municipale.

La CISL FP, continuerà senza sosta nell’azione di tutela dei propri dirigenti sindacali, dei propri iscritti e di tutti i lavoratori in tutti le sedi.

Reggio Calabria,10 aprile 2026

Il Segretario Generale

Vincenzo Sera