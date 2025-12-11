Sequestrato allevamento di cani su area demaniale e con strutture abusive nel Cosentino

Numerosi box per cani sono stati sequestrati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea al termine di un controllo in località Pisciotta, nel Comune di San Nicola Arcella. I 23 cani presenti, in gran parte Pointer Inglese, erano parte di un allevamento realizzato da un uomo del luogo in area demaniale fluviale senza alcun titolo autorizzativo.

I controlli, condotti anche con i tecnici comunali, hanno evidenziato la presenza di nove box e manufatti precari, privi di permesso di costruire e di ogni autorizzazione urbanistico-edilizia. All’interno delle strutture si sono rilevate condizioni igienico-sanitarie carenti, con accumuli di deiezioni, assenza di sistemi di raccolta e smaltimento dei reflui e dispersione dei liquami sul suolo. Nonostante ciò, i cani risultavano regolarmente detenuti e in buono stato di salute, come confermato dai medici veterinari intervenuti.

Al termine dell’intervento, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro con facoltà d’uso dell’area e il conduttore dell’allevamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Paola per violazioni urbanistiche, ambientali e gestione illecita di rifiuti.