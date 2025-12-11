Approdo Calabria

Sequestrato allevamento di cani su area demaniale e con strutture abusive nel Cosentino

Dic 11, 2025 - redazione

Numerosi box per cani sono stati sequestrati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea al termine di un controllo in località Pisciotta, nel Comune di San Nicola Arcella. I 23 cani presenti, in gran parte Pointer Inglese, erano parte di un allevamento realizzato da un uomo del luogo in area demaniale fluviale senza alcun titolo autorizzativo.

I controlli, condotti anche con i tecnici comunali, hanno evidenziato la presenza di nove box e manufatti precari, privi di permesso di costruire e di ogni autorizzazione urbanistico-edilizia. All’interno delle strutture si sono rilevate condizioni igienico-sanitarie carenti, con accumuli di deiezioni, assenza di sistemi di raccolta e smaltimento dei reflui e dispersione dei liquami sul suolo. Nonostante ciò, i cani risultavano regolarmente detenuti e in buono stato di salute, come confermato dai medici veterinari intervenuti.

Al termine dell’intervento, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro con facoltà d’uso dell’area e il conduttore dell’allevamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Paola per violazioni urbanistiche, ambientali e gestione illecita di rifiuti.

