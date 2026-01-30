Sequestrata discarica abusiva in Calabria, con pneumatici, divani e materassi

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di tutela ambientale dell’Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale per la salvaguardia del paesaggio e della salute pubblica. Nel tardo pomeriggio del 27 gennaio 2026, i militari della Stazione competente sono intervenuti in località Marinella–Gianturco, nel Comune di Cirò, dove hanno accertato la presenza di una discarica abusiva su un terreno di proprietà comunale. L’intervento rientra nell’ambito dei controlli amministrativi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. I Carabinieri hanno riscontrato l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali, presumibilmente non pericolosi, lungo la Strada Statale 106, al chilometro 289. In particolare sono stati rinvenuti circa 20 pneumatici, un materasso, un divano e numerosi sacchi contenenti residui di potatura di alberi di ulivo, per un’area complessiva di circa 15 metri quadrati e un volume stimato di 5 metri cubi. L’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale a carico di ignoti e affidata in custodia giudiziale al responsabile pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cirò. Dell’accaduto sono state informate l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa competenti.

Le attività di controllo e le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio.