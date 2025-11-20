Secondo trionfo mondiale per il Wannabe Team dell’Armada Nueva di Gioia Tauro

DI CLEMENTE CORVO

Janów Podlaski (Polonia), 18 novembre 2025 — Un trionfo storico porta il nome dell’Italia e, più precisamente, quello del Wannabe Team dell’Armada Nueva di Gioia Tauro, che nella giornata di ieri ha conquistato il titolo mondiale nella prestigiosa competizione internazionale svoltasi a Janów Podlaski.

Il team, guidato con dedizione e competenza dai maestri Zeraida Amante e Gigi La Forgia, ha raggiunto la vetta del podio superando avversari provenienti da ogni parte del mondo. Una vittoria costruita con impegno, disciplina e immensi sacrifici sia da parte dei maestri che degli allievi.

I protagonisti di questo successo sono i giovani Sofia Luppino, Alice Zito, Sofia Tomaselli, Giusy Pirrello, Adriana Ojogel Petronela e Francesco Zangari, i quali hanno dato prova di talento, determinazione e spirito di squadra, incarnando appieno i valori dell’Armada Nueva.

«Un’emozione indescrivibile. I ragazzi hanno dimostrato che il duro lavoro ripaga sempre,crediamo nei nostri ragazzi,con la forza della nostra mente li abbiamo sempre visti sul gradino più alto del podio ancor prima che questo si realizzasse…….per la seconda volta!!Un plauso anche alle loro famiglie sempre pronte a sostenere questi talenti», hanno commentato i maestri Amante e La Forgia.

La vittoria mondiale rappresenta non solo un risultato sportivo straordinario, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il territorio. Il ritorno a Gioia Tauro si preannuncia trionfale, con una città pronta ad accogliere i suoi campioni.