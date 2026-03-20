Secondo il rapporto Censis, “in Calabria diminuiscono i furti in abitazione”

In Calabria la spesa della bolletta idrica è aumentata del 9,4% sui consumi per 182 mc all’anno e del 10,6% sui consumi per 150 mc all’anno. Nel primo caso la spesa media per famiglia è pari a 398 euro, nel secondo caso è pari a 326 euro. Numeri più bassi rispetto alla media nazionale, che registra un costo di 528 euro a famiglia, ma con aumenti percentuali più rilevanti: tra […]