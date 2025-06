Un mare d’estate a Nicotera Marina pieno di liquami che “donano” una tonalità “bicolore” ed è una vergogna indicibile e imperdonabile che in un periodo dove l’estate è in pieno regime e i depuratori non funzionano, cosa dobbiamo aspettarci in Calabria per il futuro di quest’estate? Lo chiediamo al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.