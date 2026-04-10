Scutellà, “uscita dal commissariamento, il prezzo da pagare? L’autonomia differenziata”

L’Alleanza Verdi Sinistra della Calabriaconsidera grave i passaggi politici che la maggioranza didestra, che segue il presidente Roberto Occhiuto, ha compiuto con le leggi sul referendum, sui sottosegretari (due) regionali e sugli Assessori (2 in più) fatte passare con ritmo accelerato tra novembre 2025 e aprile 2026, strozzando ogni confronto con la minoranza e la […]