Scutellà sui disagi idrici: “la dura realtà dei territori che smentisce gli annunci di Occhiuto”

La Capogruppo del M5S Elisa Scutellá richiama la maggioranza alle proprie responsabilità: “Nel Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria vengono indicati obiettivi ambiziosi per il sistema idrico regionale: la riduzione delle perdite di rete fino al 50%, il superamento definitivo della frammentazione dei piccoli acquedotti comunali , spesso inefficienti e obsoleti, – continua la Scutellá- e la realizzazione, entro il 2030, di una rete idrica integrata, moderna e tecnologicamente avanzata.”

“Obiettivi del tutti scollegati dalla realtà dei fatti. “-precisa la Capogruppo- Basti pensare a quanto annunciato da Sorical nel maggio scorso in merito all’avvio “nei prossimi giorni” dei lavori di sostituzione di circa 700 metri della condotta dell’acquedotto Macrocioli, in località Gelso, uno dei tratti più soggetti a frequenti rotture e responsabile di continui disservizi per l’area di Rossano.

“A distanza di mesi, quegli interventi sono invisibili sul piano operativo, mentre i cittadini continuano a subire interruzioni del servizio idrico e disagi quotidiani.” Così interviene duramente la capogruppo del M5s sulla questione idrica: “È evidente una distanza preoccupante tra la programmazione e la capacità di tradurre gli annunci in cantieri aperti e opere realizzate.”

“Sono fortissimi i dubbi- insiste la Scutellá – sulla reale possibilità di centrare gli obiettivi fissati dal DEF entro il 2030, se già oggi si registrano ritardi su interventi dichiarati urgenti e imminenti. Non bastano linee programmatiche generiche o richiami a futuri finanziamenti: servono cronoprogrammi chiari, priorità definite, tempi certi e un monitoraggio pubblico e costante dello stato di avanzamento dei lavori.”

“La Regione e i soggetti gestori devono assumersi fino in fondo la responsabilità di dare concretezza agli impegni assunti.”

“Bisogna passare dalla stagione degli annunci a quella dell’attuazione, rendendo verificabili i risultati e misurabile l’impatto degli interventi sui territori.”

Tuona la Scutellá “L’acqua non può continuare a essere un’emergenza permanente. Garantire un servizio idrico efficiente, continuo e moderno significa tutelare un diritto fondamentale dei cittadini e restituire credibilità all’azione pubblica. Su questo terreno la Regione è tenuta a dimostrare, con i fatti, che gli obiettivi non sono solo dichiarazioni di principio, ma impegni reali verso le comunità calabresi, oggi esasperate dalla carenza idrica e ogni giorno private della possibilità di fruire regolarmente di un servizio essenziale.”