Scutellà, “Alla mia interrogazione sul distaccamento dei Vigili del fuoco di Trebisacce, nessuna risposta esaustiva”

L’interrogazione consiliare presentata dalla Consigliera capogruppo Elisa Scutellà chiedeva delucidazioni sulle iniziative urgenti previste , nell’ambito delle competenze regionali , per garantire il ripristino della copertura h24 del soccorso tecnico urgente nell’Alto Ionio cosentino e soprattutto se la Giunta regionale avesse effettuato una valutazione dell’impatto dell’inattività, dal 2024, del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce sulla sicurezza pubblica, sulla vulnerabilità dei territori e sul funzionamento del sistema regionale di protezione civile.

Fa Sapere la Capogruppo: “La Regione risponde facendo spallucce, affermando di non avere alcuna competenza, e che testuali parole: – per l’alto Ionio Cosentino, in particolare per il territorio di Trebisacce è stata rappresentata più volte- non è dato sapere a chi e come – la necessità di rafforzare il presidio durante il periodo di massima pericolosità-. Come se la sicurezza dei cittadini andasse a periodi o a scadenze, come se la necessità di avere un distretto in un’area così vasta e strategica riguardi solo i periodi estivi o gli incendi boschivi. Parliamo invece anche di soccorso alle persone, interventi su incidenti stradali, interventi di dissesti strutturali” incalza la Scutellà.

“Inoltre, pur riconoscendo la disponibilità all’utilizzo dello stabile da parte del comune, la Regione conferma che la squadra AIB dei volontari dei Vigili del Fuoco non viene riattivata da diversi anni , per ragioni non riconducibili ad essa, e non si capisce bene a chi, tanto meno ancora una volta la Regione non ci dice in che modo si intenda risolvere.”

Continua “La presenza di numerose associazioni, alle quali va tutto il mio riconoscimento e ringraziamento non può e non deve sopperire alla carenza di tutela dovuta alla mancata attivazione del distretto di Trebisacce, e soprattutto non può essere una soluzione neanche temporanea. E questo perché il lavoro dei Vigili del Fuoco su un territorio con le criticità come quelle dell’alto Ionio Cosentino necessita delle loro esclusive competenze ferrate ”

Conclude la Capogruppo “Se è vero come afferma la Regione stessa che il lavoro e la funzione di soccorso tecnico urgente spetta in via esclusiva al corpo nazionale dei vigili del fuoco e che di conseguenza non può essere in alcun modo sostituito allora che si trovi un modo efficace per riattivare il distaccamento di Trebisacce.”