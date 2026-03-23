Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria SS. Delle Grazie” di Tresilico di Oppido Mamertina. Ricordato il professore Giuseppe Rechichi, ucciso dalla mafia, per errore, il 4 marzo 1987

Nei giorni in cui, a livello nazionale, si ricordano le vittime innocenti delle mafie anche la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria SS. Delle Grazie” di Tresilico di Oppido Mamertina, in collaborazione con la Junior Band dell’Orchestra “Giuseppe Rechichi” della stessa cittadina, nei giorni scorsi hanno ricordato la figura del professore Giuseppe Rechichi, ucciso dalla mafia, per errore, il 4 marzo 1987.

Un appuntamento ormai divenuto fisso che quest’anno ha avuto il titolo “Note di legalità: per un mondo a colori”, proprio a voler sottolineare la bellezza, la vivacità, la freschezza e spontaneità della legalità e dei colori, come se camminassero a braccetto su un’unica strada che vede protagonisti i bambini e giovani. Ed è quello che fanno quotidianamente sia la Scuola dell’Infanzia di Tresilico, diretta da don Benedetto Rustico, sia l’Associazione culturale “Valle delle Saline”, presieduta da Giovanni Demasi, che attraverso l’Orchestra “G. Rechichi” e la Junior Band, porta avanti un progetto non solo culturale ma anche sociale, fatto di responsabilità, inclusione e disciplina – motivo per cui l’Orchestra è intitolata proprio al compianto professore.

Durante la serata, alla quale erano presenti anche le figlie del Professore, Anna Rita e Maria Carmela, ed il sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi, protagonista indiscussa è stata la musica con i piccoli alunni che hanno presentato delle canzoni e con i giovani musicisti della Junior Band, diretta dal Maestro Stefano Calderone, che hanno suonato alcuni brani, tra cui l’Inno alla Gioia, Y.M.C.A. e The final countdown.