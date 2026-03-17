Scossa di terremoto nel Reggino di magnitudo 3.0, tanta paura ma nessun danno

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 17 marzo, al largo della costa di Siderno, nel Reggino. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha raggiunto una magnitudo di 3.0 ed è avvenuto a una profondità di oltre 60 chilometri. Il movimento tellurico è stato percepito in diverse zone della fascia ionica, […]