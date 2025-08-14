Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in provincia di Cosenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 5:29 ora italiana nella zona del Pollino al confine tra Basilicata e Calabria, tra le province di Potenza e Cosenza. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) – riferisce l’agenzia Ansa – il sisma ha avuto ipocentro a 8,2 km di profondità ed epicentro in prossimità dei Comuni potentini di Rotonda e Viggianello e di quello cosentino di Morano Calabro. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

La zona del Pollino è da anni interessata da un vero e proprio sciame sismico con l’episodio più rilevante il 26 ottobre 2012, quando si registrò una scossa di magnitudo 5. Proprio ieri è stata annunciata la riapertura al culto della cattedrale Santa Maria del Colle del Comune di Mormanno, uno dei beni architettonici maggiormente colpiti dalla scossa di ventuno mesi fa. L’edificio è stato rimesso a nuova grazie ad un intervento promosso dall’amministrazione comunale cosentina e finanziato attraverso i fondi concessi dalla Protezione Civile regionale.