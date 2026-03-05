Scossa di terremoto a Catania e provincia, magnitudo di 4.5. Sopralluoghi dei Vigili del Fuoco a Ragalna / Foto e Video

CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata dall’Ingv, alle 07:05, a 3 chilometri a nord ovest da Ragalna, in provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e ad Augusta. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Si susseguono le scosse in provincia di Catania. Nella zona è in corso uno sciame sismico. Sono state 14 le altre scosse rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tutte di energia nettamente inferiore compresa tra magnitudo 1.2 e 2.7.

COCINA “LESIONI A NUMEROSI EDIFICI, COMPRESO MUNICIPIO RAGALNA”

Il sisma di magnitudo 4.5, registrato alle 7.05, “con epicentro poco profondo (4 km) vicino Ragalna, è stato seguito da altre scosse minori”. E’ quanto scrive su Facebook il Capo dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, spiegando che “molto probabilmente è stato causato dalla faglia Calcerana e altre faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili”. Il terremoto ha causato “crolli di muri, strade e tetti di case disabitate. Lesioni a numerosi edifici, compreso il Municipio. Sono in contatto con il Sindaco Caruso. Sul posto sono presenti squadre dei Vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. La macchina di protezione civile è operativa”.

SINDACI CHIUDONO LE SCUOLE PER PRECAUZIONE

A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni. Chiuse le scuole anche a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Belpasso, così come in altri comuni del Catanese.

SOPRALLUOGHI DEI VIGILI DEL FUOCO A RAGALNA

In seguito alla scossa di terremoto registrata stamani nel Catanese, tre squadre operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e tre funzionari tecnici stanno operando nel Comune di Ragalna per effettuare verifiche strutturali in edifici che hanno subito danni e dove si sono verificati crolli parziali. Sul posto anche un’autoscala. Le squadre stanno effettuando sopralluoghi su diversi edifici e lungo le principali arterie stradali del territorio comunale, al fine di valutare l’entità dei danni strutturali e garantire la sicurezza della popolazione. Presso il Comune è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato una Unità di Comando Locale, che fungerà da Posto di Comando Avanzato e da punto di coordinamento per la gestione delle richieste di soccorso da parte dei cittadini. Al momento, fanno sapere i Vigili del Fuoco, non sono giunte notizie di feriti tra la popolazione a seguito della scossa di terremoto.

1 di 8



In seguito alla scossa di terremoto registrata stamani nel Catanese, al momento, le richieste di intervento espletate dai Vigili del fuoco sono poco più di 20. Poco meno di 120 sono, invece, quelle da espletare. Si tratta per la maggior parte, fanno sapere i Vigili del fuoco del Comando provinciale, di verifiche per danni strutturali. Le aree del territorio del Comune di Ragalna più colpite sono la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco.

– foto gallery e copertina Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).