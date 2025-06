Scoperto a bruciare sterpaglie, denunciato un 68enne nel Vibonese, già noto alle forze dell’ordine

Nella mattinata del 9 giugno 2025, a Spilinga (VV), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno deferito in stato di libertà un uomo 68enne, residente nel medesimo Comune, coniugato, agricoltore, già noto alle forze dell’ordine.

Il soggetto è stato colto in flagranza mentre appiccava il fuoco a un cumulo di sterpaglie posizionate lungo il ciglio di una strada interpoderale. L’incendio è stato prontamente domato dagli stessi militari intervenuti, utilizzando mezzi di fortuna. Grazie al tempestivo intervento non si sono registrati danni a persone o cose.

I fatti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Dott. Camillo Falvo, che ha assunto la direzione delle indagini.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia finalizzati al contrasto dei reati in materia ambientale e alla prevenzione degli incendi boschivi, particolarmente frequenti nel periodo estivo.

Si ricorda che la persona è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, in conformità all’art. 27 della Costituzione Italiana.