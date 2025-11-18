Scontro frontale tra due automobili, SS 283 chiuso il tratto delle Terme Luigiane
Nov 18, 2025 - redazione
A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”, al km 27,300 e in direzione Guardia Piemontese, in località San Marco Argentano (CS).
Sono state istituite temporanee deviazioni in loco.
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.