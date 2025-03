Scontro Agostinelli-Scarcella, “scricchiola” il centrodestra. Fdl sostiene l’ammiraglio. La Lega (quasi?): Gli uomini di Salvini non perdonano agli azzurri l’opa di qualche mese addietro?

Chi l’avrebbe detto che nella diatriba tra il presidente della Autorità portuale Andrea Agostinelli ed il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, il centrodestra traballa. Che c’era un certo malessere in Calabria era risaputo. Dopo l’opa di Forza Italia sulla lega calabrese ed in modo minore sul partito della Meloni, l’attivismo di Forza Italia non è piaciuta per nulla agli uomini di Salvini, men che meno ai militanti di Fratelli d’Italia. Ed ecco la presa di posizione ufficiale del partito della Meloni alla controffensiva degli azzurri. Fratelli d’Italia si schiera con il presidente Agostinelli, vero uomo miracolo della rinascita portuale della struttura gioiese. Per il partito della premier, Agostinelli è il manager artefice al porto di Gioia Tauro dei grandi numeri. D’altronde è la verità. Qualche giorno addietro avevamo fatto un appello al Governo per riconfermare Agostinelli, per non disperdere i grandi risultati ottenuti sotto l’era del manager livornese. Adesso il fronte pro Agostinelli, si sta allargando. Squadra che vince non si cambia. Certo l’apertura dello scontro politico non depone bene per gli uomini di Arruzzolo, un deputato assente dal territorio (purtroppo) ed eletto grazie al lavoro instancabile dell’on. Cannizzaro.

Arruzzolo, sbaglia la strategia politica . Utilizzare il caso del sindaco di Gioia Tauro, per aprire il fronte politico contro Agostinelli era inopportuno, in quanto si tratta di una questione che nulla ha a che vedere con l’amministrazione comunale. L’autorità portuale si sta occupando della Scarcella in quanto dipendente della autorità portuale. Le contestazioni dell’Ente portuale (dopo le denunce archiviate), contro la Scarcella riguardano il ruolo di responsabile legale dell’Ente. Nulla nelle funzioni da Sindaco. Perché impedire le notifiche dell’ente? Il mistero si infittisce. Difendere la Scarcella per una vicenda personale e non politica, un brutto messaggio per i cittadini, sempre più lontani dalla politica. Siamo sicuri che intorno alla vicenda della diatriba Scarcella-Agostinelli, si possono aprire scenari imprevedibili. Lo stesso atteggiamento minaccioso per ogni articolo del direttore Longo, di alcuni “galoppini”, denota un certo nervosismo non proprio da partito liberale e garantista e promotore della riforma della giustizia. Siamo sicuri che alla fine l’on. Cannizzaro riuscirà a mettere in riga i suoi uomini sul territorio, l’unico in grado di avere la testa politica per ragionare per il bene dei calabresi.

Riceviamo e pubblichiamo dal Circolo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro

Gentilissima Redazione di Approdo Calabria,

dopo aver visionato l’articolo dal titolo: “Scontro Agostinelli-Scarcella, “scricchiola” il centrodestra. FdI sostiene l’ammiraglio. La Lega (quasi?): Gli uomini di Salvini non perdonano agli azzurri l’opa di qualche mese addietro?”, chiediamo immediata rettifica, tale affermazione non corrisponde al comunicato stampa da noi trasmesso, nel quale non si esprime alcuna solidarietà o vicinanza nei confronti di chicchessia, bensì si formula un appello al corretto uso delle istituzioni, affinché ciò non arrechi danno al Porto di Gioia Tauro e ai suoi lavoratori. Chiediamo, pertanto, correzione del contenuto in oggetto. Sicuri di una celere risposta, vi ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.

Per opportuna conoscenza nel rispetto dei nostri lettori, ieri alle ore 20 come si evince dalla foto sopra, l’opinione del Circolo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro, è ben comprensibile di quanto abbia voluto esprimere.