Scomparsa di Michele Albanese, il sindaco di Taurianova Roy Biasi, “il giornalismo perde un punto di riferimento per la democrazia e la crescita del territorio”

“Con la scomparsa di Michele Albanese il giornalismo calabrese, e della Piana di Gioia Tauro, perde un punto di riferimento imprescindibile per il rafforzamento della democrazia e la crescita del territorio. In questo momento di profonda tristezza, mi sento vicino alla sua famiglia e ai colleghi de Il Quotidiano del Sud nella elaborazione di un dolore che accomuna la Calabria degli onesti”. Lo dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, commentando la notizia della dipartita del cronista avvenuta stamattina nell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove jl giornalista di Cinquefrondi era ricoverato. “Manchera’ a noi amministratori di questo territorio l’impulso e l’indirizzo che il lavoro di Albanese sapeva assicurare – prosegue il sindaco Biasi – quel punto di vista che, figlio delle notizie che dava, era sempre a difesa di una Terra che invece ha sempre sofferto per la scarsa attenzione quando non anche per i tradimenti politici. A nome mio e della Giunta, interpretando anche un pensiero assai diffuso in queste ore nella comunita’ di Taurianova, esprimo sentimenti di cordoglio ma anche la promessa che quei valori di legalita’ che Albanese ha professato possano continuare ad essere conculcati nella coscienza dell’opinione pubblica. Siamo tutti un po’ piu’ poveri oggi per la perdita del caro Michele, ma non viene meno in noi la certezza che la Piana migliore in cui egli credeva dipende dalle azioni di tutti e che come e’ stato un generoso maestro per tanti giovani giornalisti, tanto gli devono anche i soggetti politici, gli amministratori e la classe dirigente della Piana di Gioia Tauro”.