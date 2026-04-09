Scomparsa del giornalista Martelli, il Pd Calabria: “Addio a un professionista autonomo e rigoroso” 

Il Pd Calabria esprime insieme al senatore Nicola Irto profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli, venuto a mancare all’improvviso all’età di 56 anni mentre era alla guida della propria auto. “Con Domenico Martelli – si legge in una nota del Pd Calabria – la nostra regione perde una voce autorevole e un professionista serio, che ha letto la realtà con autonomia di giudizio, obiettività e coraggio. Il suo lavoro giornalistico, sempre attento e puntuale, ha contribuito ad arricchire il dibattito pubblico calabrese”. Il Pd Calabria ricorda in lui “un notista politico di grande correttezza, fedele alla verità dei fatti e al dovere dell’informazione”. Il partito si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, dei colleghi e di quanti ne hanno apprezzato il valore umano e professionale.