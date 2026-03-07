Sciolto il Consiglio comunale di Simeri Crichi nel Catanzarese, nominato il commissario prefettizio

CATANZARO (ITALPRESS) – Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha sospeso il Consiglio comunale di Simeri Crichi, avviando le procedure per lo scioglimento, dopo le dimissioni di sette consiglieri sui 12 che compongono il civico consesso. In attesa dell’emanazione del decreto del presidente della Repubblica, il prefetto ha nominato quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune Roberta Molè, viceprefetto aggiunto in servizio alla Prefettura di Catanzaro. Il Commissario prefettizio eserciterà i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, assicurando la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente fino all’insediamento degli Organi ordinari nell’ambito delle prossime utili consultazioni elettorali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).