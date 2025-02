COMUNICATO STAMPA ASD TAURIANOVA ACADEMY

L’ASD Taurianova Academy comunica che la partita in programma questo pomeriggio alle ore 15:00 contro l’SSD Rizziconi 2019 si disputerà a porte chiuse per decisione dell’autorità competente.

La decisione di far disputare il derby a porte chiuse ha lasciato sgomenta l’intera società giallorossa, lo staff tecnico, tutti i calciatori e, immaginiamo, anche le tifoserie delle due squadre.

Una decisione arrivata a ridosso della partita, che non ha permesso alla società di attivarsi in alcun modo per cercare di risolvere le eventuali problematiche ravvisate dalle autorità.

È necessario precisare che la decisione presa non riguarda in alcun modo problemi legati all’ordine pubblico, bensì problematiche inerenti l’agibilità dell’impianto sportivo “Tony Battaglia”, che già in occasione della partita contro il Polistena erano state superate grazie al pronto intervento operato da parte della società giallorossa.

Il provvedimento adottato dalla prefettura è stata una conseguenza automatica dovuta alle mancanze del Comune di Taurianova e degli uffici competenti. Infatti, a seguito della partita contro il Polistena, il Comune avrebbe dovuto convocare l’organo competente per deliberare l’agibilità del Tony Battaglia. Ciò non è stato fatto o è stato fatto con notevole ritardo (si avevano a disposizione oltre 10 giorni) e la prefettura non ha potuto far altro che dichiarare l’inagibilità dell’impianto sportivo di Taurianova e decretare la partita a porte chiuse.

L’agibilità del Tony Battaglia e di tutti gli impianti sportivi presenti nel Comune di Taurianova è una problematica storica che, però, non può creare danni significativi alle società operanti su questo territorio. Non è possibile che una città come Taurianova non abbia a disposizione strutture sportive idonee a svolgere tutte le attività sportive e non solo.

Il mancato intervento da parte del Comune di Taurianova, che ha portato al provvedimento di porte chiuse per la partita di questo pomeriggio, crea un danno importante alla società giallorossa, sia dal punto di vista economico che morale, in quanto non potrà godere del sostegno dei propri tifosi, i quali avevano già acquistato numerosi biglietti. Stesso discorso vale per i tifosi ospiti e per la società ospite, che dovrà fare a meno dei tanti ragazzi e ragazze che avevano già il biglietto in mano.

Una partita senza il sostegno dei tifosi non è una partita di calcio e, per questo, comprendiamo la decisione dei calciatori giallorossi che hanno deciso di NON SCENDERE IN CAMPO SE LA PARTITA SI DISPUTERÀ A PORTE CHIUSE. Una decisione forte, ma che si rende necessaria per protestare contro il provvedimento preso dalla prefettura.

La società giallorossa al completo continua a sottolineare la necessità di avere una struttura sportiva che sia agibile e pronta per ospitare partite di livello, consentendo a tutti i tifosi la partecipazione all’interno dell’impianto sportivo. Se il problema dovesse persistere, l’ASD Taurianova Academy è pronta ad adottare provvedimenti drastici, che consentano alla stessa il regolare svolgimento di tutte le partite in programma.