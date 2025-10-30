Scalzo nel gelo e nella lava dell’Etna: la sfida mai tentata del reggino ClaudioLombardo

Di Graziano Tomarchio

Scalzo nel gelo e nella lava dell’Etna: la sfida mai tentata del reggino Claudio

Lombardo

Un uomo, un vulcano e nessuna protezione.

A metà novembre Claudio Lombardo, laureato in Psicologia e Scienze dell’Alimentazione, si

prepara a compiere qualcosa che nessuno ha mai affrontato in questo modo: salire l’Etna scalzo,

partendo dal versante nord, il più freddo, selvaggio e imprevedibile del vulcano.

Da anni Lombardo vive in Alto Adige, dove si allena e sperimenta sulle montagne alpine discipline

di resistenza naturale, esposizione al freddo e corsa scalza in alta quota.

È proprio da questa esperienza, maturata in anni di pratica, che nasce il Barefoot Alpine Running,

di cui Lombardo è l’ideatore: una disciplina estrema che unisce corsa in montagna scalzo, resistenza

al freddo e allenamento con zavorra, per mettere alla prova corpo e mente quando ogni barriera tra

uomo e natura viene eliminata.

Niente scarpe, nessuna protezione: solo il contatto diretto con l’ambiente e un abbigliamento

essenziale – spesso solo pantaloncini – per lasciare il corpo libero e completamente esposto agli

elementi.

Il percorso scelto attraversa colate laviche irregolari, lapilli taglienti e pendenze ripide, fino a oltre

3.300 metri di quota, dove in novembre le temperature scendono sotto lo zero e il vento freddo può

tagliare la pelle come una lama.

Lombardo affronterà tutto scalzo, con zaino zavorrato e una preparazione mentale mirata, in una

prova che è insieme fisica, psicologica e scientifica.

“Il Barefoot Alpine Running – spiega – è un modo per capire fino a dove può arrivare l’uomo

quando non ha più nulla a separarlo dalla natura. È ascolto, adattamento, libertà.”

La sfida sull’Etna sarà documentata passo dopo passo, come parte di un progetto dedicato allo

studio dell’adattamento umano estremo, tra fisiologia, mente e contatto diretto con l’ambiente.

Un viaggio nel cuore del vulcano e dentro sé stessi, dove il contatto con la natura diventa una sfida

e un ritorno all’essenza.