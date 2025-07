Sbarco di migranti, in 93 a Roccella Ionica e altri 14 a Reggio Calabria

Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica. Ne sono arrivati 93, 72 uomini e 21 donne. Ci sono 12 minori, tra cui un neonato. Otto minori non sono accompagnati. A soccorrerli al largo, mentre erano su una barca a vela partita dalla Turchia, ed a condurli in porto, è stata una motovedetta della Capitaneria di porto di Roccella. Le nazionalità del gruppo di migranti sono pachistana, afgana, irachena e iraniana.

Un altro sbarco c’é stato, inoltre. a Reggio Calabria, dove la nave “Sea Eye 5” ha condotto in porto 14 migranti, tutti uomini, tra cui un minore. (Ansa)