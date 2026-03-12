Sbarcano a Messina con circa 12 chili di cocaina, in manette due coniugi

MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nucleo Radiomobile del capoluogo peloritano hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 36enne e la sua compagna 24enne, entrambi catanesi. Nell’ambito degli ordinari controlli eseguiti nelle aree adiacenti agli imbarcaderi da e per la Calabria, i militari hanno controllato un’autovettura che viaggiava a bordo di un traghetto proveniente da Villa San Giovanni, in quanto un’unità cinofila dell’Arma – transitando nei pressi del veicolo su cui si trovava la coppia – aveva segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti. Infatti, i carabinieri hanno individuato un vano ricavato all’interno del sedile del passeggero, in cui erano occultati circa 12 chilogrammi di cocaina suddivisi e sigillati in 10 confezioni di plastica, verosimilmente destinati alla realizzazione di centinaia di dosi da smerciare al dettaglio. Inoltre, presso il domicilio dei coniugi gli investigatori hanno trovato quasi mezzo chilo di marijuana, custodita in 10 buste, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. L’uomo e la donna sono stati arrestati e accompagnati presso la Casa Circondariale di Messina. La sostanza stupefacente sarà inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

