SAP, “Quartiere Arghillà: il Rione resta senza presidio di Polizia e la criminalità avanza indisturbata”

Ad Arghillà, quartiere simbolo di degrado, dove insicurezza ed abbandono istituzionale la fanno da

padrona, la sicurezza continua a restare un dono promesso ed è ormai evidente che né Babbo Natale

né la Befana, tradizionali portatori di doni, si fermeranno nel rione di Reggio Calabria per lasciare

sotto l’ albero o nella calza il presidio fisso della Polizia di Stato che è stato chiuso a detrimento

della sicurezza dei cittadini.

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Reggio Calabria denuncia ancora una volta una

situazione insostenibile e paradossale. Formalmente, con decreto ministeriale sulle sedi disagiate del

2025, esiste un Posto fisso di Polizia ad Arghillà dipendente dalla Questura di Reggio Calabria

basato sulle tangibili esigenze di sicurezza pubblica ma in realtà è chiuso da oltre un anno. È

dunque evidente che manchi, nonostante gli sforzi del governo, la volontà di garantire una

presenza stabile dello Stato in quel territorio.

Un presidio fantasma

Il posto fisso di Polizia di Arghillà non risulta formalmente soppresso, eppure continua a restare

inattivo, trasformandosi di fatto in un simbolo di promesse disattese e di sicurezza solo annunciata

da chi ha il dovere di ripristinare un presidio di polizia indispensabile per garantire il controllo del

territorio. Un presidio che c’ è sulla carta, ma in realtà non funziona, una sicurezza che si invoca,

ma non si realizza per mancanza di attenzione da parte di chi è preposto a garantire l’ordine pubblico

nel territorio.

Quindi, invece di garantire una presenza continua, capillare e strutturata ci si affida ad interventi

saltuari, sporadici, quasi “ a chiamata” , con servizi straordinari che durano il tempo di una

passerella istituzionale, senza incidere realmente sulla quotidianità a garanzia della sicurezza dei

cittadini che non si accontentano più di interventi occasionali ma che hanno la necessità di un

presidio sul territorio che funga da punto di ascolto, da supporto e da riferimento quotidiano.

Malgrado gli accorati appelli del Sindacato di Polizia SAP, ad Arghillà continua a mancare quel

presidio che negli ultimi anni si reggeva solo grazie all’impegno profuso da poliziotte e poliziotti che

con empatia riuscivano a produrre, sotto ogni profilo, uno straordinario risultato.

Ai cittadini solo attesa… e carbone, senza risposte alle loro legittime attese ed aspettative. E’

quanto dichiara il Segretario Provinciale del S.A.P. di Reggio Calabria Pasquale Toscano, il quale

afferma che i residenti del quartiere di Arghilla’ sono stanchi di attendere, non chiedono miracoli ma

vivere in sicurezza nel loro territorio.

La Segreteria provinciale del SAP reggino sostiene che anche quest’anno, l’unico regalo che i

cittadini rischiano di ricevere è il carbone dell’insicurezza e dell’abbandono istituzionale di un

quartiere importante della città di Reggio Calabria.

Il SAP ribadisce con forza che la sicurezza non è un costo ma è un investimento e pertanto non può

rimanere una favola natalizia, è necessario riattivare immediatamente il Posto Fisso di Polizia ad

Arghillà, dotandolo di uomini, mezzi e strumenti adeguati, restituendo dignità e sicurezza ai cittadini

di quel quartiere e la certezza di una presenza reale e costante dello Stato anche in quel territorio,

non l’illusione di un dono che non arriva mai con gravi ed intuibili rischi per la sicurezza pubblica

dei cittadini.

Perché la sicurezza non la portano Babbo Natale o la Befana, ma la devono garantire le

istituzioni così come è previsto dalla Carta Costituzionale e dalla normativa vigente.