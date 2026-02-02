Sant’Eufemia d’Aspromonte, consegna dei nuovi locali per la Stazione dei Carabinieri, presente il Generale Claudio Domizi

Venerdì 30 gennaio, il sindaco prof. Pietro Violi, in qualità di Primo Cittadino del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in occasione della consegna dei nuovi locali destinati ad ospitare la Stazione Carabinieri Territoriale e del Nucleo Forestale, ha incontrato il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale “Culqualber” dell’Arma dei Carabinieri.

A ricevere l’Alto Ufficiale, il Maresciallo Capo Carmelo Orlando, Comandante della Stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte, il Comandante del Nucleo Forestale, Maresciallo Ruben Grasso, insieme ai militari dell’Arma, in un clima di rispetto reciproco e sincera vicinanza istituzionale.

Il Sindaco ha espresso profondo onore per la presenza del Generale Domizi, rivolgendo parole di stima e gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il lavoro quotidianamente svolto con professionalità e spirito di servizio, a presidio del territorio e a tutela della legalità.

Un momento significativo che ha ribadito la piena collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri locale, a sostegno di ogni iniziativa volta a proteggere i cittadini e a rafforzare la fiducia tra Istituzioni e comunità.

In occasione dell’incontro, il Generale ha inoltre indicato la data del 2 marzo 2026 per l’Inaugurazione ufficiale della nuovo presidio.