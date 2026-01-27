Santa Cristina D’Aspromonte, lascia il carcere di Trapani, Gangemi Rocco era detenuto per traffico di cocaina

Santa Cristina D’Aspromonte, lascia il carcere di Trapani, Gangemi Rocco era detenuto per traffico di cocainaGangemi difeso dall'avvocato Concetto Pirrottina
Gen 27, 2026 - redazione
In accoglimento della istanza difensiva lascia il carcere di Trapani, Gangemi Rocco, detenuto dal 1/4/25 poiché trovato in possesso di 3,300 kg di Cocaina in Trapani.
Grande soddisfazione espressa dal difensore Avv Concetto Pirrottina per la sostituzione con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.