Si è appena concluso il Consiglio regionale dedicato alla proposta di legge che consente ai direttori generali delle ASP di assumere liberi professionisti nei reparti di emergenza-urgenza e negli altri servizi essenziali, in attesa della conversione in legge dell’emendamento attualmente all’esame della Camera.

La mobilitazione avviata a Polistena dal Comitato a tutela della salute, guidato dalla presidente Marisa Valensise, ha raggiunto un risultato concreto e significativo. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il provvedimento all’unanimità, dimostrando che la sanità può e deve essere un tema condiviso, capace di superare ogni appartenenza politica.

Alla luce delle numerose adesioni giunte da tutta la regione, prende ora forma una mobilitazione dal basso ancora più strutturata: saranno attivati cento sottocomitati, veri e propri laboratori territoriali coordinati dal Comitato a tutela della salute di Polistena. Per partecipare è richiesta una sola condizione: la volontà autentica di contribuire alla ricostruzione di una sanità pubblica vicina ai bisogni delle persone, libera da casacche partitiche e logiche di appartenenza.

Questo risultato rappresenta un punto di partenza fondamentale, necessario per evitare il blocco delle attività ospedaliere, in particolare nei servizi di emergenza. Il lavoro da fare è ancora molto, ma da oggi l’impegno sarà rivolto a una programmazione seria, concreta e orientata alle soluzioni, che verrà seguita e monitorata passo dopo passo.



Un sentito ringraziamento va all’onorevole Cannizzaro, presente a Polistena insieme all’onorevole Aruzzolo, entrambi firmatari dell’emendamento al Milleproroghe che ha scongiurato la chiusura dei nostri ospedali: una misura che avrà effetti positivi non solo per la Calabria, ma per l’intero sistema sanitario nazionale.

Grazie anche al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e a tutti i consiglieri regionali, di maggioranza e di minoranza, che hanno contribuito a scrivere una pagina importante per la Calabria.

Invitiamo infine cittadini e realtà locali a contattare il Comitato per promuovere, in ogni comune, la nascita dei laboratori territoriali: spazi fondati su impegno, idee e passione per il futuro della nostra terra.

Si parte da qui.