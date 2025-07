Sanità, Pronto soccorso di Vibo Valentia in tilt, il Pd: “Servono interventi immediati. La Regione sostenga la commissione straordinaria” 

“La Regione vede o no che il Pronto soccorso di Vibo Valentia è in affanno tremendo per la gravissima carenza di personale sanitario, pericolosa per la sicurezza delle cure, per lo stress cui sono sottoposti i sanitari e per la probabile violazione della normativa sui turni e sui riposi obbligatori”? Il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, interviene sul sovraffollamento e sulla confusione che da giorni si registra nel Pronto soccorso di Vibo Valentia, nel silenzio generale ai piani alti della Regione Calabria. “Non possiamo accettare – sottolineano i dem calabresi – che nel 2025 un Pronto soccorso resti allo sbando per giorni, con i pazienti bloccati in barella e i ricoveri impossibili per mancanza di posti letto. È una fotografia dello stato comatoso della nostra sanità pubblica”. “Soprattutto con le temperature elevatissime di questi giorni, servono subito – osserva Irto – misure adeguate. È evidente il rischio di un ulteriore aumento degli accessi al Pronto soccorso, soprattutto da parte di anziani, pazienti fragili e turisti”. Per queste ragioni, i dem calabresi chiedono che “la Regione Calabria intervenga subito a sostegno della commissione straordinaria che guida l’Asp di Vibo Valentia, di cui fa parte anche Gandolfo Miserendino, attuale direttore di Azienda Zero”. “Urge un piano operativo immediato – concludono i dem – per superare le attuali criticità e rafforzare stabilmente l’organico sanitario, sia ospedaliero che territoriale”.