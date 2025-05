Sanità nella piana di Gioia Tauro, i sindaci incontrano l’Asp

Il 05 maggio a Gioia Tauro, facendo seguito a quanto stabilito nell’ incontro di San Giorgio

Morgeto e lontano dai clamori mediatici, si è insediato il tavolo programmatico e di coordinamento

permanente composto dal Comitato Sanità dell’ Associazione Citta degli Ulivi con la Direzione

Generale dell’ASP.

Durante I’incontro sono state affrontate numerose problematiche tra le pirì importanti per lo

sviluppo dell’assistenza territoriale ma anche la guanzra delle opere per la realizzazione e

ristnrtturazione degli ospedali presenti nel territorio e delle opere legate alla creazione degli

Ospedali di Comunità e Case di Comunita del territorio del distretto Tirrenico inserite nel PNRR.

Il tavolo permanente, che si aggiomerà con continuità, avrà il compito di occuparsi della sanità

della Piana portando le istanze organiche e comuni dei territori alf interno della programmazione

Asp e garantendo un canale di dialogo continuo nell’ interesse dei ciuadini.

Per quanto riguarda il tema dell’Assistenza territoriale la Direzione ASP ha sottolineato l’azione per

l’awio nei territori di tutte le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AIT). Permanendo aperti gL

studi medici cui si rivolgono i cittadini normalmente, le AFT realizzano una ulteriore sIruttura, dove

tutti medici che partecipano iavorano in rete e garantiscono le attività assistenziali ai cittadini anche

nelle ore di chiusura ambulatoriali. Tale attivita sarà offerta dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedi al

venerdi. Tutte le Case della Comunita, gli Ospedali di Comunità e gli Ambiti Territoriali avranno

nna di queste aggregazioni funzionali. L’Azienda sta valutando, una volta completate le loro

aperture, di attivarle anche il orario prolungato fino alle 24.00. Nelle strutture andranno garantite Ie

risposte dei poliambulatori in maniera che MMG e specialisti possano accorciare i tempi di risposta

ai cittadini. La prima esperienza presso la Casa della Comunità di Palmi sta dando risultati molto

incoraggianti e l’obiettivo della Azienda è quello di esportare tale progetto. Tale modalità

innovativa, prevista per altro obbligatoriamente per contratto nazionale della Medicina di Base ,si

integrerà comunque con la presenza dei medici di base sul territorio .Gli stessi medici garantiranno

una presenza oraria in queste struttue oltre al servizio che svolgeranno nei propri singoli ambulatori

in base al loro nuovo ruolo unico. Gii altri poliambulatori dol’ranno essere garantiti anche con

aperhre non diume nelle sedi più periferiche incrementando le visite domiciliari e la formula della

telemedicina.

Su questo tema della continuità assistenziale sono stari presentati dei possibili modelli per

migliorare la risposta. I sindaci, nell’ attesa di una relazione di dettaglio e dando la propria

disponibilità al percorso comune, si riservano di approfondire la proposta nei prossimi incontri per

poi valutarla complessivamente in Assemblea. Nei prossimi mesi verrà valutata 1a bontà delle nuove

procedure che vanno ad integrare l’assistenza attivando anche un sistema di risposta telefonica

cenffalizzata, come previsto dall’Accordo Regionale, in modo che la popolazione abbia sempre un

interlocutore sanitario nel momento della necessità, anche organizzando visite domiciliari.

Rimane fermo f intendimento di garantire

, malgrado la grave carenza di medici, la presenza delle

Guardie Mediche soprattutto nei territori più disagiati anche attraverso una più razionale

ridistribwione.

Si è discusso anche della possibilità di migliorare la prevenzione oncologica, L’ASP prevede di

portare nei comuni il camper per la mammografia di prevenzione e continuare lo screening per

cervice e colon retto nelle sedi più periferiche.

Sul tema delle coskuzioni e ristrutturazione è stato ribadito il ruo1o del Presidente Occhiuto in

qualità di Commissario Straordinario

Sulle opere del PNRR l’azienda sta procedendo alacremente e chiede la collaborazione dei Sindaci

e la comprensione dei cittadini se si paleserà qualche difficoltà dovuta alla cantieizzazione dei

lavori. I sindaci hanno chiesto all’Azienda di limitare al massimo la sospensione dei servizi dowte

alle interferenze sui cantieri. Sul tema, ottenuta la disponibilità alla valutazioni dei singoli casi, le

interlocuzioni tra amministratori ed Asp sono in corso. Nello specifico si è parlato delle interferenze

tra servizi e cantieri nei due costruendi ospedali di Comunita di Oppido e Cittanova dove si cerca,

ove possibile, di limitare [a chiusura dei servizi. Considerando però l’impossibilità di non poter

garantire alcuni servizi viste le prescrizioni di sicurezza redatte dalle direzioni lavori. Un esempio è

il sevizio di fisiatria di Cittanova. Rimane fermo il termine ultimo del 31.12.2026 per la piena

messa in regime delle case di Comunità. Nel frattempo si valuteranno con i Sindaci, eventuali

soluzioni tampone .

È stato anche affrontato il tema Hospice avendo ottenuto la garunzia che uno di questi verrà

attivato nel Distretto Tirrenico.

Sulle opere per la realizzazione Tac e Mammografo a Gioia Tauro è stata attivata sul Mepa la

procedura di assegnazione dei lavori. Sempre a Gioia Tauro oltre ai lavori di ristruttuaz ione,

I’awio della riabilitazione appare imminente per ben 10 posti letto che saranno di grande respiro

per i reparti di Medicina di Gioia Tauro e di Polistena. fucordato I’arrivo di nuovi medici nell’unità

operativa di Medicina di Polistena. Da sottolineare la condivisa volontà di tenere sempre aperta nei

vari reparti la possibilità dei ricoveri (aperh,ra dei posti letto),ad oggi non ottimale con inevitabili

ripercussioni sulla permanenza dei pazienti critici in PS e OBI e con il rallentamento dei servizi di

Emergenza causati dalla difficoltà di gestione dei pazienti che afferiscono in Ospedale ramite il

servizio 118.

Su Polistena il progetto dell’Oncologia è stato approvato e a brevissimo verrà attivata la procedura

di assegnazione lavori sul Mepa. Seguirà poi la realizzazione dell’emodinamica come definito in

incontri anche con i medici deil’Ospedale di Polistena dove sono in fase di conclusione i lavori del

mammografo e la nuova TAC nonché 1e nuove sale operatorie. Sempre a Polistena è previsto un

rafforzamento delle specialità ematologiche.

Sul fronte personale stanno per prendere servizio altri Tecnici di radiologia per ntllizzare appieno le

apparecchiature a disposizione. E’ stato predisposto un elenco di infermieri per le sostituzioni degli

infermieri in malattia o in gravidanza o in altre condizioni che ne rendono impossibile la presenza e

questo dowebbe garantire il rfuforzo degli ospedali e non solo. Si sta prorwedendo alla costruzione

di analogo elenco per le altre frgure professionali.Per le carenze degli Psichiatri purtroppo I’azienda

ha espletato le procedure di selezione che hanno portato al reclutamento di poche unità non

adeguate numericamente ma si stanno rilanciando altre selezioni e 1o stesso per i medici delle

farmaco-tossicodipendenze che lavorano nei SERT; tuttavia sono stati confattualizzati psicologi.

Analoghe difficolta ci sono con il reperimento di altri professionisti anche per questo diventa

necessario organizzare nuovi modelli assistenziali pirì efficienti in particolare su1 territorio.

Il tavolo permanente, verrà aggiomato a breve e il lavoro dei Sindaci e de1l’ ASP continuerà. Il

tutto lontano dai palcoscenici mediatici ma nelle sedi istituzionali e con 1a volontà di raggiungere

risultati tangibili nel breve periodo e programmare inrerventi organici, che riguardano tutti gli

aspetti sanitari e che considerano il territorio della Piana come un unicum e non come tanti piccoli

territori ,

isolati e non comunicanti fra di 1oro.

Il Comitato Sanità dell’ Associazione Citta Degli Ulivi- Dei Comuni della Piana

La Direzione ASP Reggio Calabria