Sanità, Mattiani: “Consegnati i lavori per la Casa della Comunità di Palmi”

Come annunciato qualche giorno fa, è arrivato il momento della consegna dei lavori anche per la Casa della Comunità di Palmi. Difatti, l’Impresa che dovrà eseguire le lavorazioni di ristrutturazione dell’ex Ospedale “Pentimalli” di Palmi è stata immessa in possesso dell’area. Si tratta di un intervento importante di importo pari ad oltre due milioni di euro, che renderà la Casa di Comunità di Palmi ancora più accogliente e moderna. Presente il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani che proprio nei giorni scorsi aveva dato l’annuncio dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e dell’imminente inizio dei lavori. Un impegno quello della Regione Calabria e dell’Asp Reggina costante ed esteso a tutto il territorio:

“Stiamo profondendo il massimo sforzo possibile su tutto il territorio per normalizzare la sanità e fornire quante più risposte possibili ai cittadini. Nelle scorse settimane il nostro impegno, quello dell’Asp di Reggio Calabria ha riguardato l’intera Provincia su Case ed Ospedali di Comunità per milioni e milioni di euro. Sono già in corso di esecuzione o già consegnati i lavori da Reggio Calabria a Cittanova, ad Oppido Mamertina a Siderno, Taurianova, Gerace, Caulonia, Bova. In altri casi i lavori verranno consegnati nei prossimi giorni. Non si tratta di risultati di poco conto, considerata la situazione di grande difficoltà che stiamo cercando di metterci alle spalle, ma di un impegno portato avanti in questi anni con grande determinazione, coraggio e, soprattutto, visione.”.

Oggi tocca alla Casa di Comunità di Palmi:

“Un altro tassello importante va ad aggiungersi ai risultati che il nostro Governo Regionale guidato dal Presidente Roberto Occhiuto sta raggiungendo, nel più ampio programma di cambiamento della sanità calabrese. Un impegno economico rilevante pari a quasi 2,5 milioni di euro, per una Casa della Comunità, quella di Palmi, già diventata modello di riferimento per la sanità territoriale regionale. Si tratta di una struttura sanitaria già pienamente operativa che offre servizi sanitari ai cittadini dell’intera Piana di Gioia Tauro.”.

Continua il Consigliere Mattiani:

“Soltanto qualche giorno fa, dopo gli anni delle chiusure indiscriminate, abbiamo riaperto radiologia ove, in locali accoglienti e rinnovati, sono stati installati mammografi, ecografi e software all’avanguardia. Sempre presso i locali dell’ex Ospedale Pentimalli abbiamo riattivato il servizio 118 con ambulanza. È stata costituita l’Aggregazione Funzionale Territoriale in sede unica che sta contribuendo a dare importanti risposte alle richieste di assistenza dei cittadini. Un piano di interventi esteso per garantire il diritto alla cura per troppi anni negato.”.

E ricorda:

“Non finirò mai di ringraziare il Presidente Roberto Occhiuto per quanto sin qui fatto e farà nel prosieguo, al Direttore Generale dell’Asp d Reggio Calabria Dott.ssa Di Furia per la grande determinazione che sta dimostrando nonostante le difficoltà che ci portiamo dietro dal passato, ma anche tutti i tecnici regionali e dell’Asp di Reggio Calabria. Un ringraziamento particolare vorrei riservarlo al Direttore del Distretto Tirrenico Dott. Salvatore Barillaro Direttore che in questi anni ha lavorato con grande competenza e spirito di abnegazione in silenzio e senza proclami. La Sua opera è stata determinante e ci ha consentito di ottenere questi straordinari risultati.”.