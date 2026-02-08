Si sono presentati in tantissimi ai gazebo del comitato per la tutela della salute di Polistena, uomini, donne, ragazzi, anziani tutti in fila con il documento identificativo per chiedere a gran voce una sanità migliore. La leader del movimento Marisa Valensise, soddisfatta della grande affluenza nella prima giornata di Polistena e Cinquefrondi ai nostri microfoni annuncia la rivoluzione dal basso, coinvolgendo i cittadini con altri gazebo nella provincia di Reggio Calabria e in tutta la Calabria con l’obiettivo di far firmare oltre 10 mila persone. Una marea umana che chiede a gran voce di aver diritto di curarsi nei nostri ospedali. La stragrande maggioranza delle persone che hanno firmato, sono monoreddito, non in grado di curarsi fuori dalla nostra Regione. La mobilitazione continua con la nascita di altri 100 comitati in tutta la Calabria. A Polistena il cuore pulsante del movimento con l’inaugurazione a breve del quartier generale del comitato spontaneo per la tutela della salute.