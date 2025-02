Sanità e ospedale Polistena, 6 domande al sindaco di Polistena Michele Tripodi

Riceviamo e pubblichiamo

“Sanità e ospedale di Polistena: 6 domande al compagno Sindaco di Polistena Michele

Tripodi”

1️. Sindaco, da Polistena ci arrivano alcune notizie. Ieri il PD ha fatto visita all’ospedale di

Polistena. Cosa ci puoi dire a riguardo?

Dico che il Partito Democratico deve chiarirsi le idee su ciò che vuole fare e sull’idea di sanità

che ha nella Piana di Gioia Tauro. Nei giorni scorsi abbiamo visto una serie di interventi di

esponenti del PD, alcuni dei quali presenti anche nella “comitiva” che ieri ha fatto passerella

all’ospedale di Polistena. Chiarirsi le idee, per me, significa stabilire delle priorità: se la priorità

è costruire il nuovo ospedale a Palmi o rafforzare e potenziare gli ospedali esistenti, come

quello di Polistena. Io credo che non sia giusto per nessuno aprire le campagne elettorali

regionali sulla pelle degli ammalati. Non è corretto nei confronti dei cittadini della Piana.

Quale futuro per l’ospedale di Polistena?

Su questo punto voglio essere chiaro: l’ospedale di Palmi non può sostituire quello di Polistena.

Alcune dichiarazioni recenti fanno invece pensare a un quadro diverso rispetto

all’impostazione originale. Noi avevamo una visione per l’ospedale di Palmi compatibile con

l’esistenza dell’ospedale di Polistena, concepita nell’ambito di un unico sistema “Spoke”

articolato su due strutture. Questa era la programmazione prevista quando fu decisa la

costruzione del nuovo ospedale a Palmi.

Oggi qualcuno vorrebbe cambiare le carte in tavola e questo non è accettabile. L’ospedale di

Palmi deve affiancare quello di Polistena, non sostituirlo. Proprio per questo il nosocomio di

Polistena deve essere potenziato. Ho recentemente proposto un ampliamento che prevede la

costruzione di una nuova torre ospedaliera, dove potrebbero essere collocati reparti previsti

dall’atto aziendale, come oncologia, neurologia, emodinamica e un nuovo comparto

operatorio. Questo investimento costerebbe una minima parte dei fondi impegnati per la

costruzione dell’ospedale di Palmi, di cui peraltro ancora non vediamo la realizzazione. Quando difendi l’ospedale di Polistena, dicono che sei campanilista…

Sì, è una cosa che non mi spiego. Altri colleghi giustamente portano avanti battaglie per i loro

territori e non vengono mai definiti campanilisti. Io, invece, quando difendo l’ospedale della

mia città, che è anche l’ospedale di tutti, vengo etichettato in questo modo. Ma il mio non è un

campanilismo nel senso spregiativo. Io parlo a nome delle “campane” dei cittadini, migliaia di

persone che chiedono assistenza e troppo spesso non la trovano. È una battaglia legittima per

il diritto alla salute di tutti. Altro che campanilismo.