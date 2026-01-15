Sanità, domani fuori dal consiglio regionale il comitato per la tutela della salute incontra la stampa e i cittadini

Domani alle ore 12:00 una delegazione del Comitato a Tutela della salute,sarà presente alla seduta straordinaria del Consiglio regionale. All’esterno del

Al termine della seduta, all’esterno del Palazzo Campanella?il Comitato terrà una conferenza stampa.

Sono invitati tutti i giornalisti e i cittadini che vorranno partecipare, perché la sanità è un bene di tutti ed è ￼nostro diritto e dovere difenderla.

A domani, per chi vorrà esserci.